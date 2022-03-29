Макрон созвонился с Путиным

Президент Франции Макрон проводит телефонный разговор с президентом России Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское агентство AFP.

Сообщается, что беседа Путина и Макрона началась в 18:00. Этот разговор ведется на фоне очередного раунда переговоров России и Украины, который недавно завершился в Турции. О содержании звонка Макрона Путину пока что ничего неизвестно.

Ранее Париж уже не раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.