В Москве стало легче снять квартиру

С начала 2022 года предложение аренды московского жилья выросло на 39 процентов

С января 2022 года число предложений на московском рынке аренды жилья (без учета присоединенных территорий) выросло на 39 процентов, подсчитали аналитики «ИНКОМ-Недвижимость». В значительной степени рынок пополнили квартиры, перешедшие из продажи — еще в первой половине марта такие лоты занимали не более 6 процентов арендной экспозиции, к концу месяца их доля увеличилась до 15 процентов.

По наблюдениям специалистов, ажиотаж на вторичном рынке стихает, часть собственников решили пока сохранить недвижимость и получать доход от сдачи ее внаем. Кроме того, в городе активизировались «летние» арендодатели — люди, которые сдают квартиры на несколько месяцев, а сами уезжают отдыхать. Таким образом, выбрать жилье стало легче.

Самая дешевая комната в Москве в настоящее время сдается за 10 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты. Она расположена в трехкомнатной квартире в панельном доме около станции метро «Первомайская». «Однушку» в столице можно снять по ставке от 24 тысяч рублей — самый бюджетный вариант предлагается в районе Перово.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при аренде загородного жилья. Чтобы не стать жертвой популярной схемы, при которой коттедж сдается лицами, которым он не принадлежит, необходимо проверить паспорт владельца и оригиналы правоустанавливающих документов на объект, указали риелторы.