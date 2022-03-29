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Спорт

Бельгийский футболист умер в 28 лет

Футболист бельгийского «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии
Мигель ван Дамм

Мигель ван Дамм. Кадр: CercleTV / YouTube

Футболист бельгийского «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет. Об этом сообщает HLN.be.

Причиной смерти вратаря стала лейкемия, от которой спортсмен лечился с 2016 года. В команде рассказали, что в 2019 году у вана Дамма была зафиксирована ремиссия, однако затем болезнь вернулась. «Не хватает слов описать, что мы чувствуем. Мы знали, что ситуация в последнее время носила тяжелый характер», — заявили в клубе.

Смерть футболиста подтвердила его супруга Киана. В мае прошлого года у пары родилась дочь Камилла.

Голкипер выступал за «Серкль Брюгге» с 2014 года. В составе команды он провел 44 матча, в которых пропустил 60 мячей.

21 января полузащитник Кристиан Роу умер в возрасте 19 лет. Спортсмен скончался в результате ДТП. Он выступал за «Слоу Таун» в рамках шестого дивизиона чемпионата Англии.

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Анастасия Борисова
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