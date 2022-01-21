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Футболист умер в 19 лет

19-летний футболист Кристиан Роу стал жертвой ДТП и умер

Кадр: @aiscout_app

Полузащитник Кристиан Роу умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Роу скончался после того, как стал жертвой ДТП. Хавбек выступал за «Слоу Таун» и «Бинфилд». Команды выступили с совместным заявлением по поводу смерти Роу. В руководстве клубов решили отменить ближайшие матчи.

Роу выступал за «Слоу Таун» в рамках шестого дивизиона чемпионата Англии. Он отметился игрой за молодежный состав и пробился в первую команду.

В декабре 2021-го стало известно о смерти 28-летнего алжирского футболиста Софьяна Лукара. У игрока случился сердечный приступ во время матча национального первенства.

24 декабря 2021-го сообщалось о смерти 29-летнего футболиста оманского клуба «Маскат» Мухалада аль-Рукади. Ему стало плохо во время предматчевой разминки. Игрока отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Причиной смерти также стал сердечный приступ.

Николай Костюков
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