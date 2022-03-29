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Сборная Португалии вышла на чемпионат мира-2022

Сборная Португалии обыграла Северную Македонию и поедет на чемпионат мира-2022

Фото: MIGUEL VIDAL / Reuters

Сборная Португалии по футболу обеспечила себе выход на чемпионат мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Португальцы переиграли команду Северной Македонии со счетом 2:0. Дублем отметился хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Для 37-летнего капитана сборной Португалии Криштиану Роналду ЧМ в Катаре может стать пятым мундиалем в карьере. Форвард принимал участие в чемпионатах мира в составе национальной команды с 2006 года.

Северная Македония до встречи с португальцами лишила шансов на попадание в Катар сборную Италии. Последние во второй раз подряд пропустят мировое первенство.

Николай Костюков
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