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Российская делегация покинет Стамбул

Российская делегация после переговоров с Украиной планирует покинуть Стамбул

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Российская делегация после переговоров с украинской стороной планирует покинуть Стамбул во вторник, 29 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась во дворце Долмабахча в турецкой столице. Общение сторон длилось около трех часов. Мероприятие началось с беседы тет-а-тет между помощником президента России Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

По результатам переговоров Украина согласилась закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных военных баз при условии получения гарантий безопасности, аналогичных пятой статье договора о НАТО.

Российская делегация пообещала рассмотреть предложения Киева по договору и дать ответ.

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Алевтина Запольская
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