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Звезда «Человека-Паука» избавится от бывшего особняка басиста OneRepublic

Звезда фильма «Человек-Паук: возвращение домой» Лора Харриер продаст дом за $3,5 млн
Лора Харриер

Лора Харриер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Лора Харриер решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе, который в прошлом принадлежал басисту из поп-рок группы OneRepublic Бренту Катцлу. Звезда фильма «Человек-Паук: возвращение домой» выставила бывший особняк музыканта на продажу за 3,5 миллиона долларов и уже находится в процессе заключения сделки с покупателями, сообщает Dirt.

Площадь двухэтажного здания составляет 297 квадратных метров, а площадь всего участка — 7,2 сотки. Внутри него находятся четыре спальни, три ванные и отдельная уборная. Хозяйская комната с гардеробной и выходом на террасу располагается на втором этаже. Также в доме имеются просторная гостиная с резными книжными шкафами в стенах и кухня с деревянной мебелью и техникой из нержавеющей стали, из обоих помещений можно попасть на задний двор.

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Снаружи есть еще одна постройка — гостевой дом с одной спальней и ванной. Помимо нее на участке находятся бассейн, SPA-зона и гараж на две машины. Особняк был построен в 2014 году и оформлен дизайнером Тиффани Хоуэлл. Катцл жил в нем с 2016-го по 2019-й, а после продал Харриер за 2,4 миллиона долларов. Личность новых владельцев недвижимости пока неизвестна.

Ранее от недвижимости в Лос-Анджелесе избавился известный комик и телеведущий Тревор Ноа. Звезда потерпел убытки от продажи дома — начальная цена составляла 29,7 миллиона долларов, однако Ноа удалось получить от нового владельца только 26,4 миллиона. Предполагается, что приобрести особняк мог топ-менеджер американского подразделения южнокорейского агентства HYBE America.

Александра Качан
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