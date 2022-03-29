Отдохнувшая в Сочи россиянка пожаловалась на «кумовство и цыганщину»

Россиянка впервые побывала в Сочи и описала местную архитектуру словом «цыганщина»

Россиянка, которая впервые побывала в Сочи, рассказала о минусах города и пожаловалась на «кумовство» и «цыганщину». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, единственные положительные впечатления от отдыха оставили горы и отель, находящийся в курортном районе Сириус. Она назвала его уютным, а также отметила внимательный персонал и недорогой ресторан.

В остальном курорт автору не понравился — в первую очередь, она раскритиковала местную архитектуру, описав ее словом «цыганщина». «Мини-отели и домики в частном секторе, кажется, соревнуются друг с другом по количеству архитектурных уродств. Много непонятного самостроя, дома-гаражи, особенно на окраинах», — рассказала туристка.

Кроме того, ее неприятно удивило «кумовство» в ресторанах. Россиянка заметила, что во многих местах персонал быстро обслуживает только знакомых. Для них приготовлены лучшие столики в заведениях, а также им нельзя сделать замечания по поводу шума и дыма от кальянов.

«Хамоватые официанты, очень долгое обслуживание, на просьбы реагируют так, как будто мы попрошайки с улицы, а не клиенты», — возмутилась она.

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. В настоящий момент открыта продажа билетов по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан. Рейсы будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).