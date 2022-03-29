Умер охранявший Сталина и его дачу ветеран

В Калининграде на 96-м году жизни умер охранявший Сталина ветеран войны Саликов

В Калининграде умер участник Великой Отечественной войны Александр Саликов, который известен тем, что охранял советского лидера Иосифа Сталина и его дачу на Кавказе. Об этом KP.RU сообщил общественный деятель и писатель Герман Бич.

Собеседник издания уточнил, что ветеран скончался в субботу, 26 марта, на 96-м году жизни.

Саликов воевал на первом Украинском фронте, в составе понтонно-мостовой бригады, был ранен. После выздоровления по спецнабору зачислен в полк специального назначения, несшего охрану Кремля. Он отвечал за проверку документов и пропусков на входе в здание правительства.

Спустя четыре года Саликову поручили охрану дач Сталина и его сына Василия в районе села Холодная Речка в Гагрском районе Абхазии. Военный вспоминал, что ему «приходилось играть с генералом в волейбол и доставать мячи из колючих кустов, куда он их загонял». Позже охрану в составе 20 офицеров перевезли на главную дачу Сталина в поселке Гандиади.

«Вождь выходил на прогулку, а вокруг на скалах прятались мы. Под контроль брались любые высоты, откуда могли упасть камни, и места, где мог затаиться злоумышленник. Везде были проложены веревочные лестницы, натянуты канаты. По ним приходилось забираться и, таясь, чтобы не попасться на глаза вождю, нести свою службу», — приводятся в материале воспоминания ветерана.

После службы в охране Саликов переехал в Калининградскую область, стал сотрудником КГБ и ушел в запас в звании полковника.

