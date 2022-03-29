Обвиняемый в подрыве православной гимназии в Серпухове остался в СИЗО до 13 мая

Суд оставил под арестом до 13 мая устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова

Басманный суд Москвы оставил под арестом 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв у православной гимназии в Серпухове. Об этом сообщает издание «Известия».

Обвиняемый останется под арестом в СИЗО до 13 мая. Решение суда вынесено по ходатайству следствия.

13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Струженков признал вину. По его словам, молодой человек находился под влиянием «деструктивных течений из-за рубежа». Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц и незаконном изготовлении взрывного устройства.

«Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», — заявил Бастрыкин.

В 08:30 мск 13 декабря 2021 года Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате он сам получил тяжелые ранения.