В Москве вырос спрос на один тип жилья

Риелторы сообщили об увеличении спроса на однокомнатные квартиры и студии в Москве

В первом квартале 2022-го в Москве вырос спрос на однокомнатные квартиры и студии в новостройках, говорится в материалах агентства Est-a-Tet, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». По подсчетам риелторов, всего в городе в реализации находятся 17,1 тысячи квартир в строящихся домах.

На «однушки» и студии приходится основная доля спроса, сообщают специалисты. «В первом квартале мы зафиксировали рост интереса покупателей к квартирам комфорт-класса — реализованный спрос в сегменте увеличился на пять процентов, — отмечают в Est-a-Tet. — Самый привлекательный диапазон цен для клиентов по итогам квартала — 6-15 миллионов рублей, в основном спрос сфокусирован на студиях, классических однокомнатных и двухкомнатных квартирах евроформата».

Интерес к однокомнатным лотам за квартал вырос с 34 до 39 процентов за счет снижения уровня востребованности других типов жилья — двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, констатируют эксперты. Они также выяснили, что в первом квартале 2022 года произошел рост доли ипотечных сделок. По сравнению с четвертым кварталом 2021-го она выросла с 64 до 66,5 процента.

Ранее стало известно, что московские застройщики начали сокращать скидки или вовсе отказываться от них из-за ажиотажного спроса на квартиры, обусловленного введением санкций в отношении России и снижением курса рубля.