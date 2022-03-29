Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве вырос спрос на один тип жилья

Риелторы сообщили об увеличении спроса на однокомнатные квартиры и студии в Москве

Фото: Shutterstock

В первом квартале 2022-го в Москве вырос спрос на однокомнатные квартиры и студии в новостройках, говорится в материалах агентства Est-a-Tet, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». По подсчетам риелторов, всего в городе в реализации находятся 17,1 тысячи квартир в строящихся домах.

На «однушки» и студии приходится основная доля спроса, сообщают специалисты. «В первом квартале мы зафиксировали рост интереса покупателей к квартирам комфорт-класса — реализованный спрос в сегменте увеличился на пять процентов, — отмечают в Est-a-Tet. — Самый привлекательный диапазон цен для клиентов по итогам квартала — 6-15 миллионов рублей, в основном спрос сфокусирован на студиях, классических однокомнатных и двухкомнатных квартирах евроформата».

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Интерес к однокомнатным лотам за квартал вырос с 34 до 39 процентов за счет снижения уровня востребованности других типов жилья — двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, констатируют эксперты. Они также выяснили, что в первом квартале 2022 года произошел рост доли ипотечных сделок. По сравнению с четвертым кварталом 2021-го она выросла с 64 до 66,5 процента.

Ранее стало известно, что московские застройщики начали сокращать скидки или вовсе отказываться от них из-за ажиотажного спроса на квартиры, обусловленного введением санкций в отношении России и снижением курса рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Комментарии отключены
Последние новости
В ООН призвали расследовать пытки военнопленных на Украине
Австралия и Британия направят первый самолет с гумпомощью на Украину
Названы способы справиться с весенним гиповитаминозом
Российские военные эвакуировали более 130 граждан Турции из Херсонской области
Друзья девушки узнали о ее возлюбленном и отвернулись от нее
В Москве вырос спрос на один тип жилья
Французы оценили реакцию Макрона на слова Байдена о Путине
Россияне рассказали о желаемой зарплате после окончания вуза
Врач назвал пять необходимых здоровому человеку продуктов
В Турции указали на ослабление доллара из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.