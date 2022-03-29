На Балтфлоте прошли учения с танками Т-72Б3М

Армейский корпус Балтфлота провел учения с беспилотниками и танками Т-72Б3М

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в рамках двухсторонних тактических учений на территории Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В сообщении отметили, что военные отработали оборонительные и наступательные действия, применяя тактику современного боя. В рамках учений также отработали вопросы занятия опорных пунктов, противодействия беспилотникам и диверсионно-разведывательным группам.

На флоте сообщили, что занятия проводили в условиях активного радиоэлектронного подавления. Это позволило создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В учениях приняли участие около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц техники. Военные применили танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», минометы «Сани», а также беспилотники «Орлан-10».

В марте издание The National Interest оценило использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российскими военными. БПЛА «Орлан-10» выполняют разведку на тактическом уровне.

Ранее в том же месяце стало известно, что в апреле начнутся предварительные испытания ударного робота «Штурм». Машина основана на шасси танка Т-72.