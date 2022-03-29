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Спорт

Американский журналист сравнил талант Кости Цзю и его сына

Американский журналист Ролд заявил, что боксеру Тиму Цзю не догнать отца как профессионала
Константин и Тимофей Цзю

Константин и Тимофей Цзю. Кадр: Kostya Tszyu / YouTube

Главный редактор портала BoxingScene Клифф Ролд сравнил талант бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю и его сына Тима. Его слова приводятся на сайте издания.

«Тиму Цзю предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать своего отца как профессионала, и если быть честным, то, скорее всего, он этого не сделает. Это нормально», — заявил американский журналист. Он подчеркнул, что Цзю-старший так и не стал суперзвездой в США, однако для поклонников бокса он был сильным спортсменом с крепким ударом.

27 марта Тим Цзю единогласным решением судей выиграл у американца Террелла Гуше. Победа стала для спортсмена 21-й подряд в профессиональной карьере, 15 были одержаны нокаутом.

Костя Цзю становился чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Он одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей на профессиональном ринге.

Анастасия Борисова
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