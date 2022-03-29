В Совфеде рассказали об отсутствии власти у Зеленского на Украине

Сенатор Цеков заявил, что Украиной управляет не Зеленский, а военные и местные власти

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский не управляет государством. Об отсутствии власти у главы государства Цеков рассказал РИА Новости.

По его словам, на данный момент Зеленский просто вещает откуда-то. В основном же государством управляют местные администрации и военные, рассказал сенатор. Цеков также добавил, что речь идет не о министре обороны, а о генштабе Украины, который отвечает за боевые действия.

Помимо этого, парламентарий подчеркнул, что киевские власти ввергли Украину в гуманитарную катастрофу, последовательно реализуя свой план по уничтожению страны.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль за националистическими батальонами, которые находятся у него в стране. «Сегодня можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы и действуют исходя из своих интересов», — сказал Шеремет.

