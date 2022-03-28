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В Госдуме заявили об утрате Зеленским контроля над нацбатальонами

Депутат Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль за националистическими батальонами, которые находятся у него в стране. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы и действуют исходя из своих интересов», — сказал Шеремет.

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По его словам, националистам не нужна Украина, их патриотизм основан на «долларовом эквиваленте».

Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля — о ее начале объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении. Целью операции, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду на украинской территории.

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Анастасия Шейкина
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