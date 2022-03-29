США усилят санкции против России

Reuters: США введут новые обширные санкции против российской экономики

Соединенные Штаты запланировали новые обширные санкции против российской экономики, включая цепочки поставок. Об этом сообщил заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо, передает Reuters.

Чиновник заявил, что усиление и расширение санкций направлено на подрыв способностей российских властей управлять военными структурами. Помимо подрыва деятельности компаний, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу (ВПК), США ударят по важнейшим цепочкам поставок, включая альтернативных поставщиков военной продукции, используемых Россией.

«Наша цель — использовать комплексный подход, включающий экспортный контроль, который со временем даст о себе знать, и санкции, которые окажут немедленное воздействие», — сказал Адейемо. Введенные ранее санкции касаются широкого перечня сырья, технологий и готовой продукции, включающую в себя изделия ВПК и полупроводники, а также финансовой стороны работы отдельных секторов российской экономики.

По его мнению, санкции действуют эффективно, лишая Россию необходимых ресурсов и нанося ее экономике ущерб. Успех объясняется решительными усилиями многих стран по применению санкций и мощью международной экономической и финансовой системы, созданной после Второй мировой войны. Изначально она включала в себя Международный валютный фонд, Всемирный банк и предшественника Всемирной торговой организации.

Вместе с тем многие российские эксперты говорят о незначительной зависимости российского ВПК от иностранных поставщиков. По их мнению, в случае необходимости можно будет наладить поставки дефицитных комплектующих из дружественных стран.