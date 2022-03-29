В России заявили о независимости военной промышленности от иностранных поставок

Военный политолог Перенджиев заявил о независимости ВПК России от иностранных поставок

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России практически не испытывает зависимости от иностранных поставок, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политики и социологии РЭУ Плеханова Александр Перенджиев. Он добавил, что небольшую нехватку комплектующих можно будет компенсировать поставками из Китая.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности России закупать запчасти для военных нужд за рубежом. Перенджиев убежден, что это не нанесет никакого урона отечественному ВПК.

«В принципе, мы абсолютно независимы. Если что-то мы где-то и закупали, то это второстепенная история, то, что мы всегда могли или можем заменить. Мы никогда не зависели ни от кого, тем более от США, понимая, что в случае чего с этим могут возникнуть проблемы. Тем более, хочу напомнить, что санкции в отношении нашей страны действуют с 2014 года, то есть импортозамещение, в том числе и в сфере ВПК, проводится уже давно и серьезно. Кроме того, если бы мы действительно были от кого-то зависимы, мы бы не сделали такой рывок вперед, обогнав США в инновационной гонке вооружений», — считает эксперт.

Перенджиев считает, что заявления властей США направлены исключительно на внутреннего потребителя, уверенного, что Россия действительно в какой-то мере зависит от Запада. Хотя, как убежден военный политолог, уже как минимум восемь лет ВПК является полностью самостоятельным.

«На самом-то деле ситуация ровно обратная. Именно США и НАТО как раз могут получить серьезный урон своему ВПК, потому что именно от России они получали некоторые комплектующие, например, ракетные двигатели. А в 2011 году Польша, будучи страной НАТО, купила у нас небольшие десантные вертолеты с тем, чтобы они летали даже не на границе, а были отправлены в Афганистан, как самые проверенные в бою вертолеты. Они используются до сих пор», — подчеркнул эксперт.

Любые западные недопоставки, уверен военный политолог, можно будет заместить. В том числе импортом из Китая, который уже идет в той части, с которой не справляется или не успевает Россия.

«Это, например, двигатели для наших военных кораблей. Не все, конечно, может быть, хорошего качества, но мы точно не зависим от Запада. Все эксперты всегда понимали, что в России все должно быть свое, иначе нам просто перекроют кислород. И сейчас мы даже если что-то и делаем, то только совместно с союзниками, например, с Белоруссией», — заявил Перенджиев.

Единственным болезненным ударом для отечественного ВПК, который, впрочем, удалось пережить, Перенджиев считает разрыв сотрудничества с Украиной после 2014 года. По словам военного эксперта, ВПК двух стран до того времени был единым, в результате чего разрыв оказался крайне болезненным.

«Но мы его преодолели, уже восемь лет прошло. Так что все, что заявляют сейчас США, — смехотворно. Все это просто ради шума. А мы уже давно приняли все необходимые меры и точно не зависим ни от США, ни от кого-то еще», — резюмировал Перенджиев.