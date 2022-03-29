Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Европа решила снизить зависимость от российского газа с помощью водорода

E.ON и Fortescue Future Industries Pty планируют поставлять «чистый» водород в Европу

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON и австралийская компания Fortescue Future Industries Pty планируют поставлять экологически «чистый» водород в Европу. Таким образом производители решили помочь региону снизить зависимость от российского газа и нефти, сообщает Bloomberg.

Компании будут работать вместе, чтобы к 2030 году поставлять пять миллионов тонн «зеленого» водорода ежегодно. Топливо будет производиться за счет возобновляемых источников энергии в Австралии и распространяться компанией E.ON. Пять миллионов тонн водорода составляют треть энергии, импортируемой Германии из России.

Топливо будет поставляться в виде жидкого аммиака, который легче хранить и транспортировать, а затем будет преобразовано в водород, как только достигнет промышленных зон Европы. «Зеленая энергетика резко сократит потребление ископаемого топлива в Германии и поможет заменить российские энергоносители, создав при этом новую масштабную отрасль с высокой занятостью в Австралии», — сообщили компании.

Ранее в марте сообщалось, что E.ON прекратила закупку новых партий российского газа у «Газпрома». Генеральный директор компании Леонхард Бирнбаум заявил, что долгосрочных контрактов у E.ON не было, но небольшие объемы приобретались у торговых компаний «Газпрома».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Макрон высказался об оплате российского газа в рублях
Стало известно о возможной передаче Renault своей доли в АвтоВАЗе
Европа решила снизить зависимость от российского газа с помощью водорода
Кадыров рассказал о потере «близких людей» в ходе спецоперации на Украине
Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на московский климат
МРОТ в России задумали проиндексировать на размер инфляции
США прокомментировали высылку российских дипломатов из стран Европы
Украина назвала условие подписания договора с Россией
Российский генерал высказался о «косящих» от армии призывниках
Поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» упали до нуля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.