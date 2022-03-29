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В ДНР для восстановления разрушенных городов привлекут местное население

Глава ДНР Пушилин заявил, что для восстановления разрушенных городов привлекут население
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru / Global Look Press

Власти Донецкой народной республики (ДНР) для восстановления разрушенных городов планируют привлечь местное население, заявил глава республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди, которые хотели бы работать, (...) на платной основе будут привлекаться для восстановительных работ своих же городов», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин, говоря о переговорах России и Украины, заявил, что продолжать их для урегулирования кризиса необходимо, но пока их результат можно назвать лишь крайне сомнительным. По его словам, власти республики семь прошедших лет выступали за переговоры с украинской стороной, которые так ни к чему и не привели. Пушилин полагает, что сейчас на эту ситуацию не способны повлиять даже западные страны, поскольку на практике Киев может подписать любые документы, а потом саботировать их.

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Марина Совина
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