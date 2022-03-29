В ДНР для восстановления разрушенных городов привлекут местное население

Глава ДНР Пушилин заявил, что для восстановления разрушенных городов привлекут население

Власти Донецкой народной республики (ДНР) для восстановления разрушенных городов планируют привлечь местное население, заявил глава республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди, которые хотели бы работать, (...) на платной основе будут привлекаться для восстановительных работ своих же городов», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин, говоря о переговорах России и Украины, заявил, что продолжать их для урегулирования кризиса необходимо, но пока их результат можно назвать лишь крайне сомнительным. По его словам, власти республики семь прошедших лет выступали за переговоры с украинской стороной, которые так ни к чему и не привели. Пушилин полагает, что сейчас на эту ситуацию не способны повлиять даже западные страны, поскольку на практике Киев может подписать любые документы, а потом саботировать их.