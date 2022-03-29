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Жена Уилла Смита сделала первое заявление после скандала на «Оскаре»

Супруга актера Уилла Смита сделала заявление после инцидента на церемонии «Оскар»

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Жена американского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит сделала заявление в связи с инцидентом между ее супругом и комиком Крисом Роком на церемонии «Оскар». Она опубликовала запись в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В своем первом посте после скандала во время кинопремии Пинкетт-Смит написала следующие слова на бледно-розовом фоне: «Это сезон исцеления, и я здесь для этого». Артистка также ввела ограничения на комментарии под изображением.

В воскресенье, 27 марта, Крис Рок неудачно пошутил про жену оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После произошедшего комик отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед Роком и сказал, что ему стыдно за содеянное.

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Сергей Равин
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