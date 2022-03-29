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В Донецке заявили об остром дефиците воды

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию с водоснабжением критической

Фото: Pixabay

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об остром дефиците воды в своем Telegram-канале. Он назвал ситуацию с водоснабжением критической.

По словам политика, запасов воды в Донецке хватит не больше чем на две недели. Жители части районов остались без центрального водоснабжения, добавил он.

Кулемзин отметил, что городу пришлось перейти на сильно урезанный график подачи воды, однако эта мера не помогла решить проблему. Он подчеркнул, что ради сохранения запасов, в среду, 30 марта в Донецке отключат центральное отопление.

Ранее стало известно, что из-за обстрела с украинской стороны большая часть Донецка осталась без подачи воды. Огонь повредил высоковольтную линию 35 киловатт.

Марина Совина
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