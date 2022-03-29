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В ДНР рассказали о затяжном характере денацификации

Глава ДНР Пушилин рассказал, что на денацификацию Украины потребуются годы

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о том, что на денацификацию Украины потребуются годы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Денацификация — это не только уничтожение тех военных преступников, тех неонацистов... Это еще очень серьезная работа, которая предстоит… и в плане образовательной сферы», — объяснил политик. Пушилин отметил, что денацификация будет носить долгий характер, так как ей предстоит проникнуть во все области общественной и политической жизни.

«Вы же понимаете, как за эти годы это пропитало разные отрасли. Здесь мы тоже работаем. И это дело не одного года. Все выявить. Все изменить», — прокомментировал глава ДНР ситуацию на освобожденных от украинцев территориях. Он назвал своей задачей сделать невозможным повторение событий для следующих поколений.

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17 сентября

Силы Народной милиции ДНР освобождают территорию Донецкой области, границы которой совпадают с границами республики. За те годы, пока Донбасс контролировался разными политическими образованиями — Донецкой республикой и Украиной — у его жителей были совершенно разные истории быта, взаимодействия с государственными органами, планы на дальнейшую жизнь в обществе.

Серьезно различались и образовательные программы, особенно школьные. На это обратили внимание и в Государственной Думе России, предложив написать для Украины собственные учебники истории.

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Дмитрий Настасьев
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