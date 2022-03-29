В ДНР рассказали о затяжном характере денацификации

Глава ДНР Пушилин рассказал, что на денацификацию Украины потребуются годы

В Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о том, что на денацификацию Украины потребуются годы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Денацификация — это не только уничтожение тех военных преступников, тех неонацистов... Это еще очень серьезная работа, которая предстоит… и в плане образовательной сферы», — объяснил политик. Пушилин отметил, что денацификация будет носить долгий характер, так как ей предстоит проникнуть во все области общественной и политической жизни.

«Вы же понимаете, как за эти годы это пропитало разные отрасли. Здесь мы тоже работаем. И это дело не одного года. Все выявить. Все изменить», — прокомментировал глава ДНР ситуацию на освобожденных от украинцев территориях. Он назвал своей задачей сделать невозможным повторение событий для следующих поколений.

Силы Народной милиции ДНР освобождают территорию Донецкой области, границы которой совпадают с границами республики. За те годы, пока Донбасс контролировался разными политическими образованиями — Донецкой республикой и Украиной — у его жителей были совершенно разные истории быта, взаимодействия с государственными органами, планы на дальнейшую жизнь в обществе.

Серьезно различались и образовательные программы, особенно школьные. На это обратили внимание и в Государственной Думе России, предложив написать для Украины собственные учебники истории.