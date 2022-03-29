Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пульмонолог назвала опасные после COVID-19 анализы

Врач Колесникова: нет необходимости проверять D-димер после легко перенесенного COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После легко перенесенного коронавируса не стоит сдавать ряд анализов. Об этом рассказала врач-пульмонолог Наталья Колесникова, пишут «Известия».

«Если заболевание протекало в легкой, малосимптомной форме и пациент чувствует себя нормально, а таких пациентов все-таки большинство, то сдавать анализы не нужно», — сказала врач, отметив что после коронавируса возможны изменения биохимических показателей и формулы крови.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

По ее словам, после легкого течения COVID-19 не рекомендуется проверять D-димер — этот показатель очень чувствительный и специфический. Его проверяют для выявления тромбозов, при этом результаты могут быть завышены в зависимости от разных факторов, пояснила Колесникова.

«D-димер отслеживают в острой стадии у пациентов с тяжелыми формами коронавируса, но при легкой форме у амбулаторных пациентов и отсутствии рисков тромбозов их применение не нужно», — объяснила специалист.

Она добавила, что не стоит постоянно отслеживать С-реактивный белок, так как анализы могут показать ложные результаты в течение определенного времени после коронавируса. При этом итоги анализов не говорят о необходимости снова назначать антибиотики из-за COVID-19.

Пульмонолог посоветовала пациентам с повышенным риском развития ряда заболеваний пройти индивидуальное обследование. Так, россиянам с сахарным диабетом и с ишемической болезнью сердца может понадобиться более интенсивная терапия после выздоровления.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков перечислил россиянам обязательные после COVID-19 анализы. По его словам, сдавать необходимо общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), а также биохимический анализ крови.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Изъятые российские активы предложили отдать Украине
МВД показала на видео инструменты и добычу задержанных воров-домушников
Известная актриса вспомнила о работе с Олегом Табаковым
Тысячи жителей Австралии эвакуировали из-за сильнейшего наводнения
Иностранцы бросились освобождать дорогие квартиры в Москве
Пульмонолог назвала опасные после COVID-19 анализы
На Балтфлоте прошли учения с танками Т-72Б3М
Названа самая популярная у россиян соцсеть на замену Instagram
Вторая страна задумалась об отмене монархии после приезда принца Уильяма
Россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.