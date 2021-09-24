Инфекционист перечислил россиянам обязательные после COVID-19 анализы

Врач-инфекционист, главный специалист клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил анализы, которые обязательно нужно сдавать после перенесенного COVID-19. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишут «Известия».

Медик отметил, что у некоторых переболевших инфекция может иметь долгосрочные последствия, даже при бессимптомной форме заболевания. Симптоматика при этом может быть разнообразной, поскольку вирус в первую очередь поражает клетки эндотелия, повреждение которых вызывает риск образования тромбов. Но из-за того, что сосуды есть во всех органах, то и тромбы могут образоваться где угодно.

По словам Позднякова, сдавать необходимо общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), а также биохический анализ крови. В частности, посмотреть такие показатели, как С-реактивный белок, АлТ, АсТ, ГГТ. Кроме того, нужно сдать мочевину, креатинин и Д-димер.

Ранее в инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как вернуть обоняние после перенесенного COVID-19. По ее словам, необходимо изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами и следить за психическим здоровьем.