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Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Джо Байден обсудил с Зеленским военную помощь США для Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Adam Schultz / The White House / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом увеличение военной помощи для украинской армии, введение новых санкций в отношении России, экономическую поддержку Киева и поставки гуманитарной помощи.

Ранее администрация Белого дома сообщила о намерении президента США обсудить с украинским коллегой ситуацию на Украине. Предыдущий звонок между лидерами двух государств состоялся 6 марта.

29 марта Байден пообещал, что США продолжат поставки Киеву оружия и средств защиты. Он отметил, что Вашингтон вместе с союзниками в лице Франции, Германии и Великобритании ждут дальнейших шагов России в ситуации на Украине и вокруг нее, сохраняя при этом жесткий режим санкций в отношении Москвы.

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Дмитрий Сотак
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