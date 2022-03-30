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Стало известно об уничтожении десяти беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны России заявило об уничтожении 10 украинских БПЛА за сутки
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил (ВКС) за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 30 марта, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.

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Евгения Куликова
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