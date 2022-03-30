Медведев заявил о бумеранге «адских» санкций на Западе

Медведев заявил, что введенные против России санкции возвращаются на Запад бумерангом

«Адские» санкции, введенные против России, ожидаемо возвращаются на Запад бумерангом. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, в Европе начинается рецессия, которая в дальнейшем может распространиться на весь мир. Кроме того, увеличивается глобальная инфляция — цены на топливо растут космическими скоростями, отмечает автор поста.

«Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной», — заключил зампред СБ и добавил, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах.

Медведев подчеркнул, что при этом сами введенные ограничения пока не достигают результатов, на которые были нацелены западные политики.

29 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги договорились сохранять санкционное давление на Россию из-за специальной операции на Украине. Они призвали президента России Владимира Путина «согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем».