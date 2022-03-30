Мужчина расплатился тачкой с монетами за мотоцикл мечты

Автор YouTube-канала из Индии три года копил монеты и купил на них мотоцикл мечты

Пользователь YouTube Boopathi из индийского города Салем, штат Тамилнад, расплатился тачкой с накопленными за три года монетами за мотоцикл своей мечты. Видео покупки он опубликовал на своем канале.

29-летний В. Бхопати три года копил монеты, чтобы купить мотоцикл Bajaj Dominor 400. Он выбрал шоурум в Салеме после того, как менеджер сообщил, что у них есть мотоцикл, о котором индиец мечтал.

Он пояснил, что три года назад спросил, сколько стоит мотоцикл его мечты, и ему ответили, что его стоимость составляет 200 тысяч рупий (223,8 тысячи рублей). Тогда у мужчины не было столько денег, и он решил откладывать доходы, которые получал от канала в YouTube, на покупку мотоцикла.

Сначала он накопил десять тысяч рупий (11,1 тысячи рублей) в разных денежных знаках, а затем обменял все свои сбережения на монеты по одной рупии.

Управляющий шоурумом не хотел принимать платеж в монетах, но позже согласился, так как не хотел разочаровывать покупателя. Сотрудникам потребовалось более 10 часов, чтобы пересчитать все монеты. Бхопати привез их в кузове пикапа и выгрузил при помощи тачки.

Однако после первоначальной эйфории от покупки транспортного средства, о котором он мечтал, Бхопати столкнулся с трудностями: теперь он пытается конвертировать монеты в банкноты, так как в банке началась забастовка. «Я убедил управляющего шоурумом, что возьму на себя ответственность по конвертации монет в банкноты, если возникнут какие-либо сложности. Из-за забастовки банка получается, что мне придется заняться конвертацией», — пояснил он.

За день он смог обменять 40 тысяч монет по одной рупии на банкноты. Индиец заявил, что обменять оставшуюся часть денег будет не сложно.

Ранее сообщалось, что в городе Цанчжоу, Китай, женщина расплатилась за свою новую машину 13 тысячами монет. В течение десяти лет она откладывала небольшую сумму, чтобы приобрести машину.