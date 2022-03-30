В Словакии объяснили высылку российских дипломатов

Премьер Словакии Хегер объяснил высылку 35 дипломатов РФ реальными отношениями с Россией

Премьер Словакии Эдуард Хегер прокомментировал высылку 35 дипломатов из посольства России в Братиславе, сообщает РИА Новости.

Хегер объяснил, что число российских дипломатов сократили, опираясь на текущие отношения Словакии с Россией.

«Те 35 дипломатов, которых мы решили послать домой, были не только излишними, исходя из наших реальных отношений с Россией, но и представляли собой очень высокий риск с точки зрения безопасности (республики)», — объяснил он.

30 марта Словакия потребовала сократить штат посольства России на 35 человек. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага.

Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Все действия синхронны с остальными членами НАТО», — подчеркнул он.