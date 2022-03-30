В США заявили об озабоченности ростом цен из-за санкций против России

Замгоссекретаря США Шерман заявила об озабоченности ростом цен из-за санкций против России

Соединенные Штаты озабочены ростом цен на фоне введения санкций против России. Об этом заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман, передает РИА Новости.

По словам дипломата, особенно остро рост цен отразится на странах, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины. Речь идет о Ливане, Пакистане, Ливии, Тунисе, Йемене и Марокко. Шерман выразила мнение, что экспорту зерна из Украины «мешает» спецоперация России на территории Украины.

Кроме того, замгоссекретаря обвинила РФ в бомбардировках нескольких гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря. При этом она не привела конкретных данных и доказательств.

Ранее аналитики предрекали глобальный голод из-за роста цен на пшеницу. Экспертов беспокоит сокращение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — Евросоюза, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Сейчас запасы зерна достигают 57 миллионов тонн. Такого запаса миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — всего на три недели.