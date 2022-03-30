Девушка примерила купленный в интернете пуховик и удивилась своему нелепому виду

Англичанка примерила купленный в магазине Boohoo пуховик и удивилась своему нелепому виду

Покупательница приобрела одежду в интернет-магазине популярного бренда Boohoo и удивилась своему нелепому внешнему виду во время примерки. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Жительница Лондона с никнеймом girlbossadventure объяснила, что купила длинный пуховик черного цвета с виниловым покрытием. Обновка разочаровала девушку, в связи с чем она опубликовала ролик «ожидание и реальность» на своей странице в соцсети.

Сначала англичанка разместила снимок модели в упомянутой одежде с официального сайта бренда, показывая, как в идеале должна сидеть описанная вещь на фигуре. Затем она продемонстрировала на видео, что куртка оказалась ей чересчур велика, из-за чего смотрится нелепо.

После того, как девушка застегнула пуховик, молния изделия сломалась, и она не смогла его снять. «Я буквально выгляжу как гигантский мусорный мешок. Пуховик выглядит на мне совершенно не так, как на модели. Более того, я застряла в этой куртке. Я жду, когда мой муж вернется и спасет меня», — посмеялась блогерша.

В январе отличие тренча на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Пользовательница сети Сериз Линч (Cerise Lynch) разместила видео, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет об оранжевом кожаном тренче длиной чуть ниже колен. Затем девушка сняла себя во время примерки.