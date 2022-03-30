Женщинам рассказали о производстве гигиенических средств в России

Директор по продажам Зайцева опровергла дефицит гигиенических средств в России

Директор по продажам завода по производству гигиенической продукции в Нижнем Новгороде Наталья Зайцева рассказала женщинам о производстве гигиенических средств в России и опровергла их дефицит в магазинах. Соответствующий материал появился на сайте телеканала «Мир 24».

Сообщается, что после ухода западных поставщиков с российского рынка на фоне ситуации с Украиной закрывать потребности покупателей стали отечественные изготовители. Так, на заводе в Нижнем Новгороде, который производит почти 10 миллионов упаковок гигиенической продукции в месяц, приостановили экспортные поставки, сосредоточившись на местных потребителях.

Зайцева заверила, что предприятие нашло замену западному сырью. «Мы переключились с европейского сырья на отечественное и китайское или со стороны Турции привозим все это. И в настоящее время не ожидаем никаких проблем», — пояснила она.

Ранее в марте в Минпромторге заявили, что дефицита прокладок и подгузников в России не ожидается. В министерстве указали, что в стране работает больше 15 предприятий, которые производят оба вида продукции. «Например, компания Essity с производством 10 миллионов единиц подгузников Tena Original и 30 миллионов единиц прокладок Libress в месяц имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита», — уточнили в Минпромторге.