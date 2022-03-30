Принца Гарри обвинили в желании заработать денег на умершем деде

Королевский биограф Левин: принц Гарри не желает приезжать на родину без «банды с Netflix»

Эксперт по королевской семье обвинила принца Гарри в том, что он не приехал в Лондон на панихиду по своему деду, принцу Филиппу, потому что не смог привести с собой «банду с Netflix». Об этом сообщает Daily Express.

Королевский биограф Анджела Левин считает, что герцог Сассекский отказался присоединиться к родным на мероприятии в Вестминстерском аббатстве из-за отсутствия возможности заработать на нем денег. «Я думаю, причина в том, что он не желает приезжать сюда без банды фотографов и прочих людей с Netflix — ему же нужно снять новый документальный фильм. У них куча денег, но они ничего не сделали», — сказала эксперт в интервью.

Ричард Гриффин, который в течение 14 лет занимался обеспечением безопасности Елизаветы II и принца Филиппа, назвал «жалким оправданием» слова принца Гарри о том, что он не прилетел на родину из соображений безопасности. «Если он так беспокоится о безопасности, то мог бы приехать вместе с отцом или братом, у которых отличная охрана. Лучше защиты не найти», — сказал Гриффин. Он также добавил, что перед церемонией многие гости говорили о том, что принц Гарри должен был почтить память умершего деда вместе с родными, несмотря ни на что.

Герцог Сассекский стал единственным из ближайших родственников принца Филиппа, кто не приехал на панихиду в Вестминстерское аббатство, прошедшую 29 марта.

В феврале принц Гарри заявил, что не чувствует себя в безопасности, приезжая с супругой Меган Маркл и детьми в Великобританию, так как после отказа от королевских обязанностей в январе 2020 года они лишились полицейской охраны, положенной членам королевской семьи. Герцог Сассекский начал тяжбу против правительства Великобритании за возвращение ему права на государственную охрану.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пришла на панихиду по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве под руку с принцем Эндрю, ранее обвиненном в изнасиловании. Опальный сын сопровождал монарха на пути из Виндзора в Лондон, а позже проводил ее до места в главном зале аббатства.

