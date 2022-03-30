Китай призвал России и Украину двигаться навстречу друг другу

МИД КНР призвал Россию и Украину продолжать придерживаться пути переговоров

Пекин призывает Москву и Киев продолжать придерживаться пути переговоров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Китай поприветствовал новый раунд российско-украинских переговоров. «Призываем Россию и Украину двигаться навстречу друг другу, придерживаясь главного направления на переговоры», — сказал дипломат.

Представитель МИД указал, что Китай всегда придерживался позиции, что переговоры — это единственный правильный путь решения украинского кризиса. Он подчеркнул, что китайская сторона готова принять конструктивное участие в продвижении переговорного процесса для достижения мира.

«Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса», — заключил Вэньбинь.

Переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации, помощником президента Владимиром Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

По словам Мединского, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Пункты включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.