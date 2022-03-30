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Российские военные назвали ситуацию в Харькове наиболее критичной

Представитель Минобороны России назвал наиболее критической обстановку в Харькове

Фото: Thomas Peter / Reuters

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев назвал наиболее критической обстановку в украинском Харькове. Об этом пишет РИА Новости.

«Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове», — сказал представитель российского Минобороны.

Как рассказал Мизинцев, местные жители, опасаясь провокаций, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. Кроме того, гражданам отказывают в медицинской помощи в больницах и лечат только украинских военных, а также боевиков территориальной обороны.

«Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил о блокировке жителей Харькова в городе. По его словам, жители города заблокированы неонацистами и находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита.

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Марина Совина
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