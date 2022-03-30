Европе предрекли болезненные последствия при отказе от газа из России

Экономист Баженов сказал о потере Германией 2 процентов ВВП при отказе от российского газа

Последствия отказа Европы от покупки российского газа за рубли будут тяжелыми, поскольку 40 процентов газа России идет именно в этом направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он добавил, что болезненными будут последствия и для ЕС, где только для Германии отказ от российского энергоносителя обойдется в два процента ВВП, или в 1000 евро на каждого немца в годовом выражении.

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля днем во вторник, 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

Политическое противостояние

«Прежде всего, важно понимать, что основные объемы идут все же не через этот трубопровод, а через "Северный поток" и украинский транзит. "Ямал-Европа" просто позволяет поставлять допобъемы, необходимые стране. Поэтому пока не стоит воспринимать эту новость как окончательное решение Европы по газовому вопросу России. Это только звонок. Хотя у меня и есть впечатление, что ЕС достаточно серьезно настроен на отказ от российского газа, если и не в моменте, то в горизонте двух-трех лет», — объяснил Баженов.

Экономист считает подобный сценарий вполне реалистичным, хоть и крайне болезненным. Он рассказал, что по уже имеющимся подсчетам немецких экономистов отказ от российского энергоносителя обойдется Германии в два процента ВВП, или, в пересчете на душу населения, в 1000 евро издержек на каждого немца в годовом выражении.

«Это крайне болезненный, но все равно возможный откат посредством замещения части объемов с помощью альтернативных источников энергии, а части с помощью альтернативных поставщиков. Очень сложно сказать, как будет решаться ситуация с поставками за рубли сейчас. Надо понимать, что какой-то экономической целесообразности в этом нет. То есть, понятно, что в короткой перспективе это способствует укреплению рубля, но не более. Другой глобальной выгоды в этом нет, это чисто политическое решение, на которое и реагировать будут политически», — считает Баженов.

По его мнению, в вопросе поставок газа за рубли страны ждет жесткое политическое противостояние и неизвестно, какая сторона в итоге вынуждена будет уступить и пойти на компромисс.

«Дело в том, что когда ты остаешься в рамках открытой экономики и есть альтернативные поставщики энергии, ты получишь шок. Но сможешь от него оправиться. А когда твой ключевой партнер по экспорту отказывается от твоей продукции, тебе очень тяжело будет перенаправить потоки. У нас на Запад идет 40 процентов всех объемов, перенаправить их в Восточную Азию будет крайне сложно. Так что сейчас непонятно, кто в итоге пойдет на компромисс. Будем смотреть, кто кого переиграет», — заключил Баженов.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.