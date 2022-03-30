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Лавров оценил результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле

Лавров заявил о позитивном продвижении в переговорах между Россией и Украиной

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его мнению, в процессе есть позитивное продвижение, передает ТАСС.

При этом глава МИД заявил, что достигнутые в прошедших переговорах успехи — это не окончательный результат.

Лавров также назвал существенным прогрессом то, что на переговорах украинская сторона подтвердила необходимость обеспечения неядерного и внеблокового статуса страны. Также он положительно оценил понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно.

Очередные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

По словам Мединского, в ходе переговоров Украина впервые зафиксировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Украинские власти, рассказал он, передали Москве зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Они, кроме прочего, включают в себя отказ от вступления в НАТО.

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Алиса Реброва
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