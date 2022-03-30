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Ведущие популярного российского шоу раскрыли закулисье передачи

Ведущий «Опасных связей» Рыбин рассказал, что на него напал муж участницы проекта
Дмитрий Рыбин

Дмитрий Рыбин. Кадр: Телеканал ЧЕ! / YouTube

Ведущие популярного российского шоу об изменах «Опасные связи» на канале «Че!» Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк раскрыли закулисье программы. Подробности того, как проходят съемки передачи, публикует «Телепрограмма».

По словам Рыбина, однажды после съемок на него напал супруг участницы программы. Сотрудники съемочной группы смогли быстро остановить мужчину, однако тот успел нанести серьезные травмы ведущему. В результате пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и нервным истощением.

Рыбин признался, что пришел в шок от случившегося. «А потом [я] очень хотел сразу вернуться к работе, но ребята были против. Пришлось остановить дела и немного отдохнуть в больнице», — вспомнил телеведущий. Через некоторое время нападавший принес ему извинения, и в результате конфликт был улажен.

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16 февраля

Его коллега по проекту «Опасные связи» Гребенюк рассказал, что недавно по дороге домой из офиса программы он заметил за собой слежку. Его преследовали неизвестные на двух автомобилях. «Ведущий (...) связался со службой безопасности "Опасных связей" и попросил собрать все свободные силы в одном месте», — говорится в материале.

Гребенюк некоторое время ездил по городу, а затем прибыл в условленное место. За ним приехали и преследователи — там их задержала служба безопасности программы. Как оказалось, они были сотрудниками частного детективного агентства, которых нанял один московский бизнесмен. Жена шантажировала его обращением в программу «Опасные связи» и обещала отсудить половину состояния, если подтвердится его неверность. Тогда мужчина решил обратиться за помощью к частным детективам, чтобы узнать, действительно ли супруга готова пойти на такой шаг.

«Это не первый случай в нашей практике, когда супруги шантажируют друг друга обращением к нам в программу. На этот раз все удалось разрешить. Хотя начинался разговор на, мягко говоря, повышенных тонах», — добавил Гребенюк.

Ранее Рыбин раскрыл наиболее частые причины измен. В частности, он заявил, что пары начинают изменять друг другу, если в их отношениях отсутствует диалог. Еще одной причиной ведущий «Опасных связей» назвал недостаточный уровень саморазвития.

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Евгения Наумова
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