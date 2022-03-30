Россиянам назвали способы бесконтактной оплаты в обход санкций

Специалист Курзякова посоветовала использовать для оплаты сервис Mir Pay и QR-коды

Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам способы бесконтактной оплаты с телефона в обход санкций.

Так, держатели банковских карт платежной системы «Мир» с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше. Сервис доступен клиентам 80 российских банков и позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android, рассказала специалист. При этом для всех владельцев смартфонов и умных часов от Samsung остается доступным для использования платежный сервис Samsung Pay.

Кроме того, напомнила Курзякова, в некоторых торговых точках уже внедрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам, а число таких магазинов продолжает расти. Также бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец. Курзякова посоветовала оплачивать товары и услуги и привычными способами — обычными банковскими картами и наличными.

Ранее зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов назвал россиянам альтернативные варианты оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay. Он напомнил, что аналоги этих систем давно существуют в России — например, SberPay и MirPay, которые работают с картой «МИР», а также Huawei Pay, которая работает с международной китайской платежной системой UnionPay. По его словам, возникают и новые варианты: так, постепенно появляется возможность расплачиваться с помощью QR-кодов.

6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard российских банков. Позже Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID, однако 25 марта компания приостановила их поддержку. Аналогичную меру приняла и компания Google.