США запретили обслуживать еще 73 используемых в России самолета

Минторг США запретил обслуживание за рубежом 73 самолетам, используемым в России

Министерство торговли США расширило санкции против авиационной отрасли и запретило обслуживать за рубежом еще 73 самолета, которые используются в России. Об этом сообщает Reuters.

«Международным рейсам этих самолетов из России надежно положен конец за счет запрета какого-либо обслуживания этих самолетов за границей», — говорится в заявлении ведомства.

18 марта сообщалось, что Минторг США ограничит в обслуживании почти сто самолетов Boeing, летающих в России. Компаниям по всему миру будет направлено уведомление о том, что заправка, ремонт, техобслуживание, предоставление услуг или запчастей требуют разрешения.

В список попали воздушные суда, которые эксплуатируются пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками России, в том числе «Аэрофлотом», «Авиастаром», AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air. Также туда попал самолет, принадлежащий бизнесмену Роману Абрамовичу, Gulfstream G650.

