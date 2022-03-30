Следственный комитет России проверит украинские учебники истории

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить содержание украинских учебников по истории

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению проверить содержание украинских учебников по истории на предмет того, что они нацеливают школьников на ненависть к России и русскому языку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно», — пояснили в СК, указав, что этому факту будет дана правовая оценка.

Бастрыкин поручил следователям взаимодействовать с историками и изучить информацию об искажениях истории, поступивших от Минпросвещения России.

Ранее Министерство просвещения России проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.

