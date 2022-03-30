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Следственный комитет России проверит украинские учебники истории

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить содержание украинских учебников по истории

Фото: Zamir Usmanov/ Globalookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению проверить содержание украинских учебников по истории на предмет того, что они нацеливают школьников на ненависть к России и русскому языку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно», — пояснили в СК, указав, что этому факту будет дана правовая оценка.

Бастрыкин поручил следователям взаимодействовать с историками и изучить информацию об искажениях истории, поступивших от Минпросвещения России.

Ранее Министерство просвещения России проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.

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Марина Совина
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