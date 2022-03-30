Минобороны отчиталось об уничтожении крупных складов на Украине

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склады горючего и вооружения на Украине

Российские военные уничтожили крупные склады с топливом для бронетехники украинских войск в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, откуда войскам Украины поставлялось топливо.

Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка уничтожены с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее армии России удалось уничтожить высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования крупную топливную базу в Ровенской области. Горючее с территории этой базы поступало в пригороды Киева для украинской военной техники, пояснил представитель Минобороны.

