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Минобороны отчиталось об уничтожении крупных складов на Украине

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склады горючего и вооружения на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили крупные склады с топливом для бронетехники украинских войск в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, откуда войскам Украины поставлялось топливо.

Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка уничтожены с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

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Ранее армии России удалось уничтожить высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования крупную топливную базу в Ровенской области. Горючее с территории этой базы поступало в пригороды Киева для украинской военной техники, пояснил представитель Минобороны.

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Варвара Кошечкина
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