СК возбудил дело после гибели священника при обстреле в Белгородской области

СК расследует обстоятельства гибели священника Олега Артемова при обстреле под Белгородом

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ после гибели при обстреле в Белгородской области протоиерея Олега Артемова. Об этом в среду, 30 марта, сообщает ТАСС.

По данным следствия, обстоятельства гибели священника при обстреле села Журавлевка расследуются самым тщательным образом. Проводятся следственные действия для привлечения виновных к уголовной ответственности. «Лица из числа украинских националистов, причастные к этому преступлению, устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела», — заявили в СК.

Российский военный священник Олег Артемов попал под обстрел со стороны украинских военных вечером 24 марта. Церемония прощания с погибшим священником прошла 29 марта в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

30 марта президент России Владимир Путин посмертно наградил Артемова орденом Мужества.