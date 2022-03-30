Apple и Meta обвинили в передаче данных пользователей хакерам по ошибке

Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передали хакерам данные пользователей

Компании Apple и Meta (признана экстремистской в России) обвинили в передаче данных пользователей хакерам по ошибке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что организации приняли злоумышленников за представителей правоохранительных органов и ответили на фиктивные «срочные запросы», которые не требуют решения суда для предоставления сведений.

Издание сообщает, что инцидент произошел в середине 2021 года. Среди данных, попавших в руки хакеров, — физические, электронные и IP-адреса, номера телефонов. Их количество не уточняется.

Аналогичные запросы получала платформа Snap. Подвергшиеся атаке кибермошенников компании не прокомментировали причиненный ущерб.

22 марта сообщалось, что хакеры из группировки Lapsus$ заявили, что взломали серверы Microsoft и похитили большое количество данных. Они пояснили, что речь идет о серверах Microsoft Azure DevOps, где хранился исходный код некоторых проектов компании. Злоумышленники также выложили архив с данными объемом девять гигабайт в открытый доступ в сети.

