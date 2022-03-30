В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю

Замглавы Федерации независимых профсоюзов предложил ввести сокращенную рабочую неделю

Введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая поспособствует сохранению рабочих мест в России. Такое предложение высказал ТАСС замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — объяснил он смысл введения неполной рабочей недели.

По мнению Шершукова, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что некоторые компании перенастраивают свои процессы и логистику на фоне ухода зарубежных фирм. Работодатели уведомили о планах по сокращению 50 тысяч сотрудников.

Большинство жителей России (78 процентов) положительно относятся к сокращению количества рабочих дней до четырех в неделю. При этом 21 процент граждан считают, что такой переход вполне реален, однако для него нужно более полугода. Опрос проводился в январе 2022 года.