Раскрыты планы SpaceX по пускам на 2022 год

Компания SpaceX в 2022 году запланировала 60 запусков ракет

SpaceX в 2022 году рассчитывает произвести 60 запусков ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Планы американской компании раскрыл ее основатель Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС.

«Команда SpaceX Falcon демонстрирует превосходный прогресс — планируем 60 запусков в этом году», — заявил бизнесмен.

По его словам, в течение ближайших полутора лет на околоземной орбите будет располагаться 4200 космических аппаратов Starlink — две трети от всех активных спутников Земли.

В марте издание SpaceNews сообщило, что SpaceX подняла цены на пусковые услуги по выведению полезной нагрузки ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy. В среднем рост цен составил восемь процентов — теперь стоимость пуска тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 67 миллионов долларов вместо 62 миллионов ранее. Цена старта сверхтяжелого носителя Falcon Heavy выросла с 90 миллионов долларов до 97 миллионов.

В том же месяце издание The Verge сообщило, что компания SpaceX увеличила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink — цена услуги месячного доступа к сети увеличилась с 99 до 110 долларов, стартового комплекта — с 499 до 599 долларов.