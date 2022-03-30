В США предложили заменить турецкие Bayraktar TB2 на более эффективные БПЛА

Breaking Defense: турецкие Bayraktar TB2 можно заменить на «более эффективные БПЛА»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, которые Турция поставляет Украине и другим союзникам США, можно заменить на более эффективные американские беспилотники, предлагает Breaking Defense.

«Неприятно осознавать, что украинцы могли бы быть еще более эффективными, если бы использовали американские БПЛА», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Bayraktar TB2 имеет дальность полета 150 километров и способен переносить 150 килограммов грузов. «Имея всего четыре точки подвески, Bayraktar ограничен в том, какое оружие он может нести и в каком количестве. Это в свою очередь ограничивает его полезность в такой огромной стране, как Украина», — пишет Breaking Defense.

В публикации утверждается, что Вашингтону следует изменить правила экспортного контроля, которые бы позволили американским союзникам покупать беспилотники напрямую у США. Согласно Breaking Defense, Госдепартамент, следуя Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), относится ко многим БПЛА фактически как к межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР).

В марте журнал The National Interest назвал беспилотники главным российским оружием в ходе спецоперации на Украине.

В том же месяце турецкая компания Baykar — создатель Bayraktar TB2 — анонсировала проект крупного нового БПЛА Kizilelma. Согласно Defense News, перспективный стелс-беспилотник вертикального взлета и посадки получит радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и турбовертиляторный двигатель, а также будет способен развивать максимальную скорость 0,6 числа Маха на рабочей высоте 10,6 километра.