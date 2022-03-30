Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни пойдет под суд присяжных

Ветерана Чечни осудят присяжные по обвинению в убийстве восьмилетней девочки

Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной пойдет под суд присяжных — первое судебное заседание назначено на 18 апреля. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В Тюменском областном суде прошло предварительное слушание по этому делу. Суд удовлетворил ходатайство подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Новое заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что завернутое в пакет тело пропавшей восьмилетней девочки обнаружили на берегу озера в Тюмени 19 августа прошлого года, а ушла она из дома и не вернулась еще 30 июня. «Лента.ру» приводила обстоятельства поимки Бережного от оперативника МВД Тюмени — силовик считает, что улики неоспоримы. В телефоне подозреваемого обнаружили фото квитанции об оплате коммунальных счетов какой-то квартиры. В этом помещении обнаружили следы крови погибшей. Предполагается, что тело жертвы обвиняемый герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа вынес на берег озера Оброчное.

Бережной своей вины не признает, а все доказательства по этому делу считает фальсификацией. Он и его адвокат уверены, что докажут присяжным невиновность.