Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности

Обвиненный в убийстве семилетней школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности
Начало событий в новости Оперативник рассказал о поимке предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной, обвиненный в убийстве семилетней тюменской школьницы Насти Муравьевой, заявил о своей невиновности. Об этом во вторник, 29 марта, адвокат Бережного Елена Шихова рассказала «Ленте.ру».

Все доказательства, которые есть в деле, адвокат считает фальсифицированными — и генетику, и биллинг, и даже обнаруженные в квартире следы. «Здравые люди, которыми являются присяжные, сумеют сложить один плюс один — и все поймут сами. Доказательства шиты белыми нитками, причем очень топорно. Мы докажем в суде, что мой подзащитный стал жертвой оговора. Но о подробностях я говорить не могу, поскольку связана подпиской о неразглашении», — заявила Шихова.

Ранее один из сотрудников полиции Тюмени рассказал о поимке Виталия Бережного. Процесс над ним начинается 29 марта.

Материалы по теме:
«Электрический провод — его знак» Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
«Электрический провод — его знак»Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
23 августа
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
25 августа
«Его вели животные инстинкты» Ветерана Чечни обвинили в жестоком убийстве школьницы. Почему он считает себя невиновным?
«Его вели животные инстинкты»Ветерана Чечни обвинили в жестоком убийстве школьницы. Почему он считает себя невиновным?
00:00

1 марта сообщалось, что Виталий Бережной потребовал суда присяжных и заявил соответствующее ходатайство. Материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

24 января Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Тело погибшего ребенка нашли 19 августа 2021 года. 13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин после убийства Насти Муравьевой поручил установить в Тюмени новые видеокамеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Комментарии отключены
Последние новости
В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной
Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности
Стало известно об угрозе минирования авиарейса Ереван — Москва
В Германии послу Украины посоветовали «не раздражать своими глупыми речами»
Глава МАГАТЭ приехал на Украину для переговоров по ядерной безопасности
Кадыров записал голосовое и раскритиковал переговоры в Турции
Пациентка сняла брекеты спустя шесть лет и заметила ошибку стоматолога
Зеленский подписал закон о тюрьме за съемку украинских военных
Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке
Эксперт объяснил передачу ФСБ данных агрегаторов такси о поездках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.