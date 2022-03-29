Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности

Обвиненный в убийстве семилетней школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности

Начало событий в новости Оперативник рассказал о поимке предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени

Ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной, обвиненный в убийстве семилетней тюменской школьницы Насти Муравьевой, заявил о своей невиновности. Об этом во вторник, 29 марта, адвокат Бережного Елена Шихова рассказала «Ленте.ру».

Все доказательства, которые есть в деле, адвокат считает фальсифицированными — и генетику, и биллинг, и даже обнаруженные в квартире следы. «Здравые люди, которыми являются присяжные, сумеют сложить один плюс один — и все поймут сами. Доказательства шиты белыми нитками, причем очень топорно. Мы докажем в суде, что мой подзащитный стал жертвой оговора. Но о подробностях я говорить не могу, поскольку связана подпиской о неразглашении», — заявила Шихова.

Ранее один из сотрудников полиции Тюмени рассказал о поимке Виталия Бережного. Процесс над ним начинается 29 марта.

1 марта сообщалось, что Виталий Бережной потребовал суда присяжных и заявил соответствующее ходатайство. Материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

24 января Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Тело погибшего ребенка нашли 19 августа 2021 года. 13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин после убийства Насти Муравьевой поручил установить в Тюмени новые видеокамеры.