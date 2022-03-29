Оперативник рассказал о поимке предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени

Оперативник МВД рассказал о поимке предполагаемого убийцы семилетней школьницы в Тюмени

Один из сотрудников полиции Тюмени рассказал о поимке Виталия Бережного — предполагаемого убийцы семилетней школьницы Насти Муравьевой, процесс над которым начинается 29 марта. Об этом сам оперативник, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Ленте.ру».

По словам полицейского, сразу после задержания у Бережного изъяли телефон — и среди фотографий нашли квитанцию об оплате коммунальных услуг в квартире 100 в доме №40 по улице Судостроителей. Сотрудники правоохранительных органов немедленно поехали туда с обыском.

«Когда мы вошли в квартиру — в нос ударил устойчивый трупный запах, который стоял там. Причем на лестнице его не чувствовалось совсем. Буквально по запаху мы подошли к холодильнику — и там, в нижнем поддоне, нашли следы крови. Позже эксперты установят: это кровь убитой девочки», — рассказал оперативник.

1 марта сообщалось, что Виталий Бережной потребовал суда присяжных и заявил соответствующее ходатайство. Материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

24 января Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Тело погибшего ребенка нашли 19 августа 2021 года. 13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин после убийства Насти Муравьевой поручил установить в Тюмени новые видеокамеры.